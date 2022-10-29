美期中选举 欧巴马帮民主党人站台拉票

（法新社华盛顿28日电） 美国4年一度的政治重头戏期中选举将于11月8日登场，前总统欧巴马今天助选第一站来到乔治亚州，他呼吁民众把票投给对的人，以免危及民主。

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这位重量级民主党人士在党内仍是非常受欢迎的人物，他在乔治亚州喧闹的集会上呼吁，每个人都必须出去投票，以免选举阴谋论者掌握权力。 欧巴马在亚特兰大郊区激动地对台下超过5000名民众说：「仅仅用选票选出民主党人是不够的。我们需要在各层级的选举中选出好人。全国各地有一些试图破坏我们民主的人，正在竞选将监督下一次选举的职位。如果他们赢了，不知道会发生什么事。」

欧巴马是乔治亚州竞选集会的嘉宾，他2017年卸任至今一直相对保持低调，人气依旧不减。

民主党籍联邦参议员华诺克（Raphael Warnock）是乔治亚州史上第一位非裔参议员，他将争取连任，对手是有前总统川普背书的前美式足球明星华克（Herschel Walker）。位于美国南部的乔治亚州有段悠久的种族隔离历史。 乔治亚州的选战可能将决定参议院是由民主党还是共和党掌控，以及现任总统拜登能否顺利推进议程或面临阻力。

欧巴马也为民主党人艾布兰（Stacey Abrams）的竞选活动站台，艾布兰将挑战共和党籍乔治亚州现任州长坎普（Brian Kemp）。艾布兰的民调持续落后坎普。

© 2022 AFP