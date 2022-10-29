超模吉赛儿与传奇四分卫布雷迪离婚 结束13年婚姻

（法新社迈阿密28日电） 职业美式足球联盟NFL传奇四分卫布雷迪（Tom Brady）和巴西超模吉赛儿邦臣（Gisele Bundchen）今天宣布离婚，结束13年婚姻。

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布雷迪和吉赛儿邦臣分别在Instagram上发布类似的声明表示，他们已就离婚条件达成友好协议。

拿过7次超级杯冠军的布雷迪写道：「近几天，我和妻子在结婚13年后最终决定离婚。」

布雷迪说：「我们友好地做出这个决定，并感谢我们一起度过的时光。」他描述做出离婚这个决定「痛苦且困难」。

他说：「在我们追求人生中尚未写下的任何新篇章时，都会给予彼此最好的祝福。」最后他希望大家给予他们隐私和尊重。

吉赛儿邦臣也发文表示：「结束婚姻的决定绝非易事，但我们已经分道扬镳了。」两人都强调，他们将继续共同抚养孩子，并优先考虑孩子的福祉。

布雷迪和吉赛儿邦臣于2009年结婚，育有两个孩子，儿子班杰明（Benjamin）12岁，女儿薇薇安雷克（Vivian Lake）9岁。布雷迪还有一个15岁的儿子约翰爱德华（John Edward），是与演员前女友布瑞吉特穆纳罕（Bridget Moynahan）所生。

据报导，这对夫妻净资产约为6.5亿美元，估计吉赛儿邦臣的财富就占了4亿美元。

八卦小报数月前就臆测两人婚姻触礁，传出原因是布雷迪原本打算今年退休，没想到他反悔又宣告复出，让两人关系紧张。

© 2022 AFP