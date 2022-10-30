丹麦国会大选将登场 左右相争中间派成关键

（法新社哥本哈根30日电） 丹麦即将在11月1日举行国会大选，宛如丹麦政治剧Borgen中的情节在真实世界上演，丹麦总理佛瑞德里克森将面临总理保卫战。

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丹麦政坛山头林立，大小政党多达14个，选前民调显示丹麦政坛红、蓝两大集团均难以拿下国会179席中的过半数90席。

以佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）领导的社会民主党（Social Democrats）为首、由几个左翼政党组成的「红色集团」（red bloc），在民调中取得49.1%支持率，相当于85席。相较之下，右翼政党组成的「蓝色集团」（blue bloc）支持率40.9%，相当于72席。

哥本哈根大学政治系教授韩森（Kasper Hansen）指出：「赢得中间派者得天下，因为拿下中间派，就拿下总理位置。」

目前丹麦政坛的中间派是前自由党（Liberal）总理拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）创立的新政党温和党（The Moderate Party）。

民调显示，拉斯穆森领导的温和党得票率将达10%，相当于拿下18席，自9月以来增至5倍，跌破政治分析家的眼镜。

从政经验丰富的拉斯穆森，拒绝在选前表态支持哪个阵营。

然而，拉斯穆森的同党同志恩格尔-施密特（Jakob Engel-Schmidt）表示，对于促进与中间派广泛合作以实施必要改革的候选人，他们愿意合作。

而温和党想改革的是健保和年金制度。

© 2022 AFP