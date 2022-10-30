以色列大选在即 当局忧遭受认知作战影响

（法新社耶路撒冷30日电） 以色列将于11月1日举行4年内的第5度大选，以色列当局对于可能来自伊朗等外国竞争对手的网路攻击或影响力作战保持警惕，避免让已严重分裂群众之间的紧张情势加剧。

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以色列前所未有的政治僵局正在持续，以色列通讯部部长亨德尔（Yoaz Hendel）办公室表示，11月1日的选举是「影响力作战的理想目标」。

以色列通讯部和国家网路局（National Cyber Directorate）一直在准备对于投票基础设施的直接攻击进行反击，这些直接攻击包括针对中央选举委员会伺服器和网站的骇客攻击。

不过，对于骇客攻击的担忧是次要的，部分原因在于以色列人大多进行实体投票。官员和专家表示，以破坏以色列民主发展信心为目标的线上作战威胁更大。

以色列特拉维夫大学（Tel Aviv University）研究员巴瑞（Ofir Barel）认为，有证据表明伊朗「试图透过散布带有政治内容的谎言，以影响以色列社会」。

巴瑞指出：「我们发现数以百计的大批伊朗假帐号，不是散布分裂、煽动的讯息，就是散布伤害特定政治人物形象的谎言。」

他指出，以色列因严重的政治分歧而容易成为此类攻击的受害者，连续4次大选没有任何政党赢得过半选民支持，全国选民大致分成前鹰派总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的支持者与反对者。

特拉维夫大学国家安全研究所（Institute for National Security Studies, INSS）在大选前，对于可能的网路威胁进行模拟。

INSS所长海曼（Tamir Heyman）表示：「以色列现在应该成立一个官方机构，赋予权责以保护以色列的民主不受外国认知作战影响。」

© 2022 AFP