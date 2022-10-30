俄国控乌无人艇利用谷物安全走廊攻击黑海舰队

（法新社莫斯科30日电） 俄罗斯今天表示，已收回攻击克里米亚塞凡堡附近黑海舰队的无人艇残片，并宣称这些无人艇利用谷物走廊的「安全区」发动攻击，且可能是由「民用船只」所送出。

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俄罗斯国防部称：「无人艇正在『谷物走廊』安全区移动。」该部说，已从海上捞起一些无人艇残片。其中一艘无人艇可能是「从基辅或其西方主子们租用来运送乌克兰海港出口农产品的一艘民用船只上送出的」。

俄国国防部还说，攻击俄罗斯克里米亚舰队的一些无人艇配备有「加拿大制造的导航模组」，俄罗斯专家已对这些安装在无人艇上的导航模组进行了检查。

在基辅，乌克兰基础建设部长库布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，俄罗斯退出黑海谷物协议后，那些满载粮食的货轮要离开港口已「不可能」。

他在推特上写道：「一艘载有40吨谷物的散装货船本应于今天离开乌克兰港口。这些食品原是为濒临饥荒的衣索比亚人准备的。但由于俄罗斯封锁了『谷物走廊』，出口是不可能了。」

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）对于俄罗斯中止参与黑海谷物协议「深表关注」，并决定为此延后一天前往阿尔及尔出席阿拉伯联盟峰会，专心处理这个问题。

北约发言人龙杰斯古（Oana Lungescu）呼吁俄罗斯紧急延续联合国斡旋的这项协议，让乌克兰能在全球粮食危机中恢复通过黑海出口谷物。她说：「蒲亭总统必须停止将粮食武器化，并结束他对乌克兰的非法战争。我们呼吁俄罗斯重新考虑其决定并紧急更新协议，让食物能送到最需要的人手里。」

© 2022 AFP