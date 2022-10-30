加拿大挺伊朗「头巾革命」 总理夫妇现身游行人群

（法新社蒙特娄29日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天在首都渥太华与民众一同游行，以行动力挺席卷伊朗40多天的示威活动。

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杜鲁道站在一面盖有数十个红色手印的白色布条前说道：「伊朗的女性、女儿、祖母和盟友…她们没被遗忘。」

22岁的伊朗库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好头巾而被严格执法的宗教警察逮捕并于9月16日在羁押期间死亡之后，伊朗各地爆发抗议活动，至今已长达6周。

杜鲁道今天以高举拳头、高呼波斯口号结束演讲：「我们将与你们站在一起，我将与你们一起前进，我将与你们手牵手，我们将继续与这个美丽的社群站在一起。」

总理夫人苏菲（Sophie Gregoire Trudeau）也参加今天的示威，她说：「我和你们站在一起，因为1位女性的权利被剥夺，就代表对所有女性的不尊重。」

「我们不会丢下任何姊妹。」

杜鲁道也强调了加国政府上月以伊朗政权「严重和系统性侵犯人权」，对伊朗高官实施的几轮制裁。

艾米尼的支持者还参加了在温哥华、蒙特娄（Montreal）、多伦多等加拿大城市的集会。

今天法国首都巴黎和全国各地也有数千人示威抗议。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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