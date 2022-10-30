史上重大踩踏事件一览

（法新社巴黎29日电） 南韩首尔龙山区梨泰院大型万圣节庆祝活动今天爆发严重推挤踩踏，最新意外数字为151死82伤。以下是法新社整理国际间近年重大死伤踩踏事件。

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● 象牙海岸：至少60人死亡

2013年1月1日，非洲国家象牙海岸，当天经济首都阿必尚（Abidjan）大批观众观看新年烟火离开时发生踩踏，至少60人死亡，其中许多是年轻人。

● 印度：至少115死

2013年10月13日，印度中部马德雅省（Madhya Pradesh）达蒂亚县（Datia）举行庙会时发生踩踏，造成至少115人死亡，其中大部分是被踩死或淹死，超过110人受伤。

事故发生时，约有2万人在信德河（Sindh River）的1座桥上。地方当局称有人喊桥可能倒塌，引发民众恐慌造成踩踏。

● 麦加：2300人死亡

2015年9月24日，一年一度的朝觐期间，沙乌地阿拉伯麦加（Mecca）附近米纳（Mina）的「掷石驱魔」现场发生大规模踩踏事件，造成约2300人死亡，这是朝觐历史上最致命的灾难。

本国民众死亡达464人的伊朗指责沙乌地阿拉伯筹办活动疏失。一些朝圣者将事发归咎于附近一条道路关闭，称现场人流管理不善。

● 衣索比亚：至少52人死亡

2016年10月2日，首都阿迪斯阿贝（Addis Ababa）附近比修福图镇（Bishoftu）一场庆祝雨季结束的宗教庆典演变成反政府示威，警方施放催泪瓦斯驱散抗议群众后引发踩踏，官方声称造成52死；但反对派声称死亡超过100人。

● 伊朗：56死

2020年1月7日，伊朗东南部克尔曼省（Kerman）在伊朗革命卫队圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani）葬礼期间发生踩踏，导致56人死亡。被伊朗人视为英雄的苏雷曼尼，2020年1月3日于伊拉克首都巴格达机场遭美军以无人机狙杀。

● 坦尚尼亚：45人死亡

2021年3月21日，坦尚尼亚三兰港（Dar es Salaam）一座体育场为故总统马古富利（John Magufuli）举行追悼会时，有大批民众为挤进会场而发生推挤踩踏，造成45人丧生。

● 以色列：45人死亡

2021年4月30日，以色列发生犹太篝火节（Lag B'Omer）群众踩踏事故，造成至少45人死亡。

当时事发地莫兰山（Mount Meron）聚集近10万人，是以色列在COVID-19疫情爆发以来最大型集会。当人群要走下一段陡峭、狭窄的楼梯时发生推挤，多年来官员早就数度警告，莫兰山无法容纳如此多人。

● 印尼：至少133死

2022年10月1日，东爪哇省玛琅市（Malang）坎朱卢汉体育场（Kanjuruhan Stadium）有球迷闹事，警方发射催泪瓦斯试图控制局势，群众恐慌演变成133死踩踏事件，当中40多人是孩童。

包括3名警察在内的6人事后被起诉，地区警察局长被拔，坎朱卢汉体育场体育场将拆除重建。

● 南韩：已知151死

2022年10月29日晚，南韩首尔龙山区梨泰院大型万圣节庆祝活动爆发推挤踩踏意外，现场消防局官员表示，已知死亡人数151人，另有82人受伤，受害者以年轻女性居多。

事发在首尔人气鼎沸的龙山区梨泰院，法新社引述南韩当地媒体说法指出，当时有多达10万人前往庆祝万圣节，挤爆当地的窄巷以及弯曲的街道。

© 2022 AFP