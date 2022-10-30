巴西总统大选开始投票 胜负最后一刻才能见分晓

（法新社里约热内卢30日电） 竞争激烈的巴西总统大选决选今天投票，选民将在极右派现任总统波索纳洛和他的左派劲敌鲁拉所提截然不同的未来愿景之间做出抉择。

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民意调查机构Datafolha昨天发布的最后民调，魅力十足的前总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）以52%选民支持率进入决选。鲁拉在受到贪渎指控下，仍取得微弱优势从第一轮选举中胜出。。

然而，民调支持率48%的波索纳洛（Jair Bolsonaro）4周前的表现较预期要好，许多专家认为这次选举双方实力太接近，无从判断。

在首都巴西利亚排队等候投票的纳迪亚（Nadia Faraj）说，她从清晨4点30分起就一直在担心国家的未来。这位61岁波索纳洛支持者告诉法新社：「对这个国家来说，这是个分水岭。」

她说，「巴西正处在崩溃边缘。我们多年来努力重建这个国家。」她提到2016年鲁拉的工党（PT）结束13年执政时的贪腐丑闻和经济危机，「我们需要波索纳洛」。

波索纳洛总统是最先投票的人之一，他身穿巴西国旗黄绿相间颜色的T恤投票，这是他自己采用的标志。

这位前陆军上尉在里约热内卢的军事村（Vila Militar）社区向支持者致意时笑着说：「天主保佑，今天晚一点我们将取得胜利。或甚至更好，巴西将取得胜利。」

在里约热内卢着名的柯帕加巴纳（Copacabana）海滩附近，体育老师索萨（Gustavo Souza）投票支持鲁拉，他希望鲁拉能「改善许多人的生活」。

与许多人一样，索萨对结果感到紧张。他紧张地笑着说：「我承认我有点担心今天的结果。人们变得如此激进。他们需要一些成熟…否则会变成第三或第四次世界大战。」

鲁拉今天表示，他相信民主将获得胜利。这位77岁的前总统在巴西东南部城市圣伯纳平原市（Sao Bernardo do Campo）投票后告诉记者，他若当选，将寻求治愈陷入分裂的巴西：「让我投入这次选举的梦想之一，是恢复巴西人之间的和平。」（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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