梨泰院踩踏事故 现场3美军称「到处是尸体」

（法新社首尔30日电） 韩国首尔梨泰院昨晚发生推挤踩踏事件，造成至少153人死亡、103人受伤。3名休假驻韩美军告诉法新社他们的脱困经历，以及他们匆忙救人时目睹的乱象、苦难与死亡。

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华府为协助南韩抵御北韩，派遣约2万7000名美军驻守当地。派驻京畿道凯西营（Camp Casey）的40岁美军泰勒（Jarmil Taylor）与2名战友昨天休假，决定前往梨泰院过节。

当时有多达10万人前往庆祝万圣节，挤爆当地窄巷以及弯曲的街道，在地摊商以「前所未见」形容眼前景象。然而为同时应付城市另一端的抗议，人力吃紧的警方仅规划部署约200名警力。

3名美军告诉法新社，他们一度卡在下坡窄巷的人群中，所幸成功爬上旁边一块突出区域。泰勒说他们刚摆脱人群，「意外就发生了，所有人像骨牌一样叠在彼此身上」。

案发当时，就算街上已经都是人，窄巷顶端的人还是想强行往下，接着人们一个一个开始跌倒。泰勒一脸茫然又疲惫地在现场告诉法新社：「人上面叠着人，叠了好几层，没有足够人力立即帮助他们。」

「被压的人很恐慌，让情况变得更糟。现场到处都是人声，很棘手，尖叫声淹没所有声音。」

泰勒与友人试图把受害者拉到安全的地方，好让救难人员能对他们实施CPR，「附近夜店终于开门后，我们把很多人送进去，夜店地板上都是人」。

32岁美军毕特哈德（Dane Beathard）表示，窄巷挤到救难人员没办法救人，「卡在那里的人有很长时间不能呼吸」，最糟的时候「人群堆叠了15英尺」。

34岁美军奥古斯塔（Jerome Augusta）表示，「被挤压的人有很多是女性」，起初没什么警察和救难人员，而且现场人数之多，代表后面的人根本不知道前面发生灾难，「我们大叫要他们后退，但于事无补」。

3名美军彻夜待在一旁，忙着把人拖离交叠的人堆，但救到人的时候，往往已经太迟。

泰勒表示，他们3人体型都不小，但在脱困前也被挤在人群里，而且大难临头速度之快，他们一时搞不清楚发生什么事。

泰勒说：「你得知道，卡在前面的人全都被压在地上，所以你不能往前挤，踩前面的人。所以跌倒的人一个叠着一个。」

3人都说，觉得自己能活下来十分幸运。他们告诉法新社：「我们离开的时候，到处都是尸体，到处都是。」

© 2022 AFP