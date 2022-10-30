气候难民暴增中东最惨 数百万人恐流离失所

（法新社开罗29日电） 降雨量少、热浪肆虐和干旱加剧，让中东成为世界上水资源最紧张的地区，恐有数以百万计人因气候变迁而流离失所。

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埃及农民联合会会长萨达姆（Hussein Abu Saddam）告诉法新社，他亲眼目睹气候造成的农村人口外流。他说，由于新的气候相关危害，例如「新寄生虫的出现」，世上最不毛国家之一埃及的农业利润变得更低。

「农村年轻人纷纷移居海外，或到大城市从事工业工作。」

根据联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）：「大约 90%难民来自最脆弱、最难以适应气候变迁冲击的国家。」

国际移民组织（IOM）副主任波普（Amy Pope）告诉法新社：「如果人们不能耕种、不能工作、找不到食物，那么他们除了流离失所别无选择。」

她说，2021年，自然灾害迫使「近300万人」离开在非洲和中东的家园，「而且情况只会变得更糟」。

研究人员预测，埃及本已相当紧绷的农业部门，到2060年可能萎缩多达47%。

世界银行（World Bank）估计，如果不采取任何预防措施，到2050年，全球将有2.16亿人因气候变迁而在国内流离失所，其中包括北非的1930万人。

根据欧洲地中海研究所（IEMed）数据，北非约有7%的 人口居住在海拔不到5公尺处，那里人口稠密的海岸线是世上最受海平面上升威胁的地区之一。

由于海岸线受到影响，人口自然会聚集开罗、阿尔及尔（Algiers）、突尼斯（Tunis）、的黎波里（Tripoli）、卡萨布兰加-拉巴特（Casablanca-Rabat）地区和丹吉尔（Tangier）等大城市。

但世界银行警告说，这些「气候移民的热点」本身很容易受到海平面上升的影响。

例如，在埃及第二大城亚力山卓（Alexandria），如果海平面上升半公尺，将有200万人（约占其居民的1/3）流离失所，21万4000个工作流失。

在苏丹，每年已有数百人在抢夺水和土地而爆发的部落冲突中死亡。10月南部青尼罗州（Blue Nile）爆发暴力事件，短短两天内就有至少200人死亡。

根据联合国儿童基金会（UNICEF）数据，世界上17个最缺水的国家，有11个位于中东或北非。

根据世界银行数据，如果全球暖化「再高1度」且降雨量再减少10%，伊拉克有2成淡水可能消失，1/3农业用地可能无法灌溉，造成该国4200万人口严重缺粮。

世界上最干旱国家之一约旦，2021年不得不将其从以色列进口的水量增加1倍，被封锁的加萨走廊（Gaza Strip）多年来也一直处于缺水状态。

© 2022 AFP