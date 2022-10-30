美期中选举 拜登投票再批川普和粉丝

（法新社德拉瓦州威明顿29日电） 美国总统拜登今天在期中选举提前投票。民调预测这次美国期中选举民主党恐失去国会多数席次，但拜登仍有信心，他也再次痛批川普与支持者造成社会对立。

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法新社报导，拜登今天在家乡德拉瓦州威明顿市由孙女娜塔莉（Natalie）陪同前往投票，这是娜塔莉第一次行使投票权。

拜登戴着他招牌的飞行员墨镜，穿着一件海军蓝外套。当走出投票所时，衣领上贴着一张「我已投票」的贴纸。

就在昨天，一名男子闯入联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）家中并以铁锤攻击她的丈夫。美国官员表示这引发期中选举前对政治暴力的恐惧。

拜登投完票后谴责当前政治紧张氛围，把矛头指向前总统川普及其支持者散播的不实2020大选弊端言论，加剧这种紧张气氛。

拜登告诉现场媒体：「谴责暴力是一回事...但除非你谴责那些一直认为选举作假、作弊者，否则单单谴责暴力是不够的。」

施暴男子德帕佩（David Depape）闯入裴洛西在旧金山的家，攻击她丈夫保罗．裴洛西（Paul Pelosi）造成颅骨骨裂；德帕佩原来目标是裴洛西本人，但当时她人在华盛顿。

尽管民主党选情堪忧，拜登今天在距离期中选举11月8日仅一个多星期时跟媒体说他「觉得选情不错」；诸多选前民调预测，共和党将在期中选后夺回众议院。

传统上期中选举不利执政党，但拜登仍说：「这不是信任公投，只是一个选择，一种基本选择，是为美国两个截然不同的愿景之间做出选择。」

目前许多美国人已邮寄或直接在投票所提前投票。

这次美国期中选举将改选联邦众议院全部435个席次，以及参议院35个席次，超过参院总席次100席的1/3，此外还将选出数十位州长及数千个各州公职。（译者：纪锦玲)

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