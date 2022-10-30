首尔庆万圣节酿149死 承平时期最致命事故之一

（法新社首尔30日电） 韩国首尔市中心一场人满为患的庆祝活动昨晚发生推挤踩踏，酿成至少149丧生和150人受伤，为韩国承平时期最致命的事故之一。

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事发在首尔人气鼎沸的龙山区梨泰院，韩国当地媒体说法指出，当时有多达10万人前往庆祝万圣节，挤爆当地的窄巷以及弯曲的街道。

30岁的全佳乙（Jeon Ga-eul，音译）告诉法新社，「有太多人在推挤，我夹在人群之中，一开始也无法脱身」。他说：「我当时就感觉出要出事了。」

消防人员告诉法新社，这起发生在昨晚10时左右的踩踏意外至少酿成149人丧生，包括2名消防人员。行政部表示，截至今天清晨6时，估计有150人受伤。

消防人员说，民众持续涌进一条人已多到水泄不通的窄巷，在这条有下坡路段的街道上，当顶端的人群开始倒下，下方的人也跟着倒在其他人身上。

有目击者告诉韩联社，「一个人叠在另一个人身上，就像坟地一样。有些人是逐渐失去意识，有些人则是看起来已经断气了。」

在现场帮忙急救的医师李范锡（Lee Beom-suk）告诉韩国媒体联合电视新闻台（YTN），现场乱成一团，「我一开始帮人做实施心肺复苏术（CPR）时，人行道上有两名受害者，但伤者人数一下子暴增，远远超出在场急救人员」。

他说：「有很多路人上前协助我们做CPR。」

他说：「很多受害者的脸色苍白，很多人测不到脉搏或气息，还有很多人鼻子有血。」「很难用言语形容。」

© 2022 AFP