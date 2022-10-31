中美外长30日通话 布林肯提中共欲加速统一后首次

（法新社华盛顿31日电） 美国国务院与中国外交部表示，美国国务卿布林肯与中国外长王毅30日通电话，就乌克兰等问题交换看法。这是布林肯提出北京希望加速统一台湾后，他与王毅首次通话。

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布林肯（Antony Blinken）在推特发文说，两人讨论「要负责任地处理两国竞争」。

美国国务院表示，布林肯和王毅也提到两国需要保持沟通管道畅通，并就乌克兰战争举行会谈。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）在声明中表示，布林肯「提及俄国入侵乌克兰，以及这对全球维安与经济稳定带来的威胁」。

中国坚决不肯批评俄罗斯入侵乌克兰，并坚持怪罪美国和北大西洋公约组织（NATO）是造成战争的祸首。

中美两大强权之间的关系因为台湾等一系列议题而急转直下。布林肯先前才警告，北京希望加速统一台湾，且可能不择手段，包括透过胁迫、施压甚至在必要时动武等。他重申，美国会竭尽所能确保台湾有防卫能力。

这是布林肯做出上述发言后，他与王毅的首次通话。

在乌克兰问题方面，王毅呼吁各方保持克制，加大「外交努力」，避免局势进一步升级甚至失控，并强调只要有一线希望，就不能关闭谈判的大门。

此外，美国近来宣布新一波对中国的晶片和半导体技术出口管制。中国外交部表示，王毅提到，「美方应停止对华遏制打压的做法，不要为两国关系制造新的障碍」。

中国外交部新闻稿称，王毅指出，推动中美关系重回稳定发展轨道不仅符合中美共同利益，也是国际社会的普遍期待。

© 2022 AFP