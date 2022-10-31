俄飞弹遭乌克兰防空系统击落 摩尔多瓦村庄遭殃

（法新社基希涅夫31日电） 摩尔多瓦政府表示，乌克兰防空系统今天击落的一枚俄罗斯飞弹，落在摩尔多瓦北部一座村庄，所幸无人受伤。而乌克兰首都基辅则因俄军空袭，有8成用户停水、数十万户停电。

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摩尔多瓦内政部表示，这枚飞弹掉落在靠近乌克兰边界的纳斯拉夫恰村（Naslavcea），「目前为止未接获有人受害的通报，但纳斯拉夫恰村有几栋房子的窗户被毁」。

乌克兰今天表示，俄罗斯朝乌国全境目标发射逾50枚巡弋飞弹，其中基辅（Kyiv）的供电和供水系统遭到攻击。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）在通讯软体Telegram上表示，「目前基辅出现紧急情况，8成用户仍然无水可用」，「有35万户停电，工程人员正在努力复电」。

俄罗斯国防部随后发声明表示：「俄国武装部队持续以高精准度长程空中和海基武器，打击乌克兰的军事指挥所和能源系统。这次空袭的目标都已达成，击中所有指定标的。」

这次俄罗斯飞弹碎片掉落是摩尔多瓦被俄乌冲突波及的最新一起案例。摩尔多瓦与乌克兰都曾是苏联的一部分，且现在的政府立场都亲西方。

摩尔多瓦10日曾表示，数枚攻击乌克兰的俄军巡弋飞弹飞越摩国领空，并为此召见莫斯科大使要求解释。

俄国2月派兵入侵乌克兰后，已有数十万乌克兰难民涌进摩尔多瓦。摩尔多瓦与乌克兰6月一起获得欧洲联盟（EU）的候选国资格。

摩尔多瓦还有聂斯特河沿岸地区（Transnistria）问题，这是位于乌克兰西南部与摩尔多瓦边界间一个狭长地带，大部分国家认为它是摩尔多瓦的一部分，但目前当地由亲俄分离主义者控制，也有一些俄军驻扎。

© 2022 AFP