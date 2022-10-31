前美军飞行教官赴中国工作 澳洲被捕将出庭应讯

（法新社雪梨31日电） 前同袍今天告诉法新社，21日在澳洲被捕的1名前美国战机飞行员将于11月4日出庭。这名退役教官被捕前，曾在中国训练飞行员。

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澳洲联邦检察厅（Attorney-General's Department）证实，杜甘（Daniel Edmund Duggan）10月21日在新南威尔斯州（New South Wales）郊区被捕，也正是在那周，英国情报官员罕见示警中国正在召募外国退役飞官。

联邦检察厅表示已应华盛顿要求逮捕54岁的杜甘，但美澳当局都不愿更进一步透露杜甘被控的罪名细节。

根据法庭资讯，杜甘可能引渡回美，他预定11月4日在雪梨地方法院（Sydney Local Court）出庭。

1名认识杜甘近20年的前陆战队飞行员告诉法新社，众所周知，中国一直在招募军事飞行员，他不懂为何杜甘现在会成为逮捕目标。

这位仍在民营航空任职的前陆战队员不具名表示：「我想不出来他会有什么秘密、会传递什么秘密，带给他这么多麻烦。」

「我想，前军方飞行员对中国这种手法大多知之甚详，我10多年前就听过…只是最近这成了新闻。」

根据杜甘任职公司的网站，杜甘在美国陆战队飞行超过10年，官拜少校，负责指导军事战略飞行。他退役后移居澳洲，澳洲公司记录他是「捍卫战士塔斯马尼亚」（Top Gun Tasmania）公司2005至2014年的主管。

根据公司网站，「捍卫战士塔斯马尼亚」采用1家南昌飞机制造厂的「中国空军初阶军事训练机」。

澳洲公司纪录显示，杜甘2014年左右搬到北京，地址是北京高档的朝阳区公寓。

这位前陆战队飞行员告诉法新社，杜甘一直「为一家中国公司进行驾驶舱资源管理（CRM）训练」，这是一套用于改善飞行安全的程序。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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