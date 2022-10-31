卡达世足 40国联合设立领事服务中心

（法新社杜哈30日电） 卡达当局今天开设1个世界杯足球赛领事设施，赛事期间，球迷若遇到护照遗失或被捕状况，都可前去寻求协助。

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当局表示，超过40国，包括31支与卡达一同竞赛的队伍，以及10多个爱好足球的国家，将在杜哈会展中心（Doha Exhibition and Convention Centre）与警察、内政部等重要机构合设办公室。

该中心将是大型体育赛事第1个此类中心，许多大使希望，11月20日开始的赛事期间，来到卡达的100多万球迷不会用上它。

但卡达对酒类销售的限制、对同性恋的刑事定罪，甚至是对脱下衣服庆祝胜利的球迷的态度，让一些支持者团体感到担忧，也让外交官们感到紧张。

墨西哥大使奥尔多里卡（Guillermo Ordorica Robles）表示，为期29天的赛事期间，墨西哥预估将有超过7万名球迷莅临，届时将有「大量」外交官值班。

墨西哥将在11月22日对阵拉丁美洲劲敌阿根廷，而阿根廷球迷也不少，但奥尔多里卡说，他对即将到来的赛事「一点都不担心」。

「我相信我们的球迷对这个国家的规则都有足够了解，我们是受人尊敬的国家，我相信他们会遵守所有规定。」

2022年卡达世界杯足球赛秘书长塔瓦迪（Hassan Al Thawadi）告诉法新社，该中心将「为所有即将莅临的球迷提供非常快速、非常无缝的支持」。

© 2022 AFP