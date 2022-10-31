奈格风暴袭击菲律宾 死亡人数攀升至98

（法新社马尼拉31日电） 菲律宾国家灾难管理局今天表示，由于陆续找到更多遗体，最近几天袭击菲国的风暴所造成的死亡人数已增至98人。

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法新社报导，其中略超过半数死亡人数是因一连串暴洪和土石流所导致，南部岛屿民答那峨（Mindanao）数个村庄28日遭土石流摧毁。

民答那峨莫洛国（Bangsamoro）地区民防局长辛纳林博（Naguib Sinarimbo）表示：「我们已将搜救行动转为寻找遗体，因为灾害发生两天以后，找到幸存者的机会非常渺茫。」 救援队在泥堆碎瓦中寻找更多遗体，与此同时，在热带风暴奈格（Nalgae）中幸存下来的民众灾后清理家园。

菲律宾常发生灾害，这次奈格席卷全国各地，淹没村庄、摧毁庄稼，许多地区都断电。

奈格风暴在诸圣节（All Saints' Day）的周末假日来袭，这段期间有数百万菲律宾人返乡扫墓。

死亡人数可能会攀升，国家灾难管理局的最新报告中，仍记录有63人下落不明。

科学家警告，随着气候变迁导致全球暖化，风暴造成人员和牲畜死亡，也摧毁农场、屋宅、道路和桥梁，其威力愈来愈猛烈。（译者：纪锦玲）

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