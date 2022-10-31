德国环保人士黏在恐龙骨架下 抗议政府气候政策

（法新社柏林30日电） 德国两名环保人士今天在柏林自然博物馆（Natural History Museum）将自己黏在恐龙骨架下方的支柱，抗议政府气候政策。

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欧洲多国接连传出着名艺术品成为攻击目标，环保人士以不同方式抗议。

在柏林，两名身穿橘色背心的女子将自己黏在一组有超过6000万年历史的恐龙骨架下方的金属支柱，手持标语写着：「如果政府不控制它怎么办？」

其中一名女子康奈尔（Caris Connell）说，她怕「森林大火、缺水、饥荒和战争」。

这名34岁女子还说：「恐龙灭绝，因为它们无法承受气候的巨大变化，而这也在威胁着我们。」

另一名育有4子的环保人士辛科特（Solvig Schinkoethe）说，她担心气候变迁的种种后果。

这名42岁妇女说：「和平抗争是我们选择保护孩子的方式，以免受到政府致命的无知伤害。」

他们呼吁柏林当局迅速采取措施减少碳排放，例如高速公路限速及采用更实惠的大众运输。

馆方在声明中说，警方在1小时内就让这起事件落幕，此事造成财产损失，且已提出刑事指控。

这些环保人士来自环保团体「最后一代」（Last Generation），这个组织的成员本月稍早曾在德国巴贝里尼博物馆（Museum Barberini）将马铃薯泥泼向莫内（Claude Monet）价值1亿1100万美元名画「干草堆」（Les Meules）。

环保人士最近采取连串类似抗议行动。在荷兰，气候运动人士将自己黏在韦梅尔（Johannes Vermeer）的画作「戴珍珠耳环的少女」（Girl with a Pearl Earring）；「拦住石油」（Just Stop Oil）成员在英国伦敦的国家美术馆（National Gallery）把番茄汁泼向梵谷（Vincent van Gogh）名画「向日葵」（Sunflowers）。

© 2022 AFP