日本财务省：10月砸430亿美元干预汇市

（法新社东京31日电） 日本财务省今天公布，过去1个月（9月29日至10月27日）总计投入430亿美元（约6兆3499亿日圆）拉抬日圆汇价，出手干预汇市，是1991年有纪录以来，单月最大规模。

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「朝日新闻」报导，日本财务省每月底公布是否进行外汇干预，如果有则公布这段期间的总额，也会另外公布单日的干预金额，但10月份具体内容要等到明年2月公布，因此尚不清楚政府在这一个月出手几次。

不过，根据日本的银行与民间预测，估计干预金额最大的是10月21日，约投入5兆日圆。日圆当天深夜在外汇市场一度贬值至1美元兑151日圆，后又一度急升至144日圆。也有人猜测，日本政府可能在10月24日上午出手1兆日圆进行干预。

日本政府今年9月也动用多达2.8兆日圆（依当时汇率近200亿美元）干预汇市以支撑日圆，是24年来首次采取的抛售美元同时买进日圆干预措施。

日本政府之前拒绝证实交易员和分析师猜测政府10月进一步干预汇市，导致日圆汇率出现巨幅波动。

日圆汇价10月一度贬破1美元兑151日圆的32年新低水准，之后出现剧烈反弹，但随后又逐步回落。

日本财务省今天宣布10月干预规模时，日圆汇率大致落在1美元兑148日圆，依旧比2月的115日圆大幅贬值。

在日圆汇率持续滑落的背后，存在美国与日本央行的货币政策差异。

美国联邦准备理事会（Fed）不断升息以对抗通货膨胀；日本央行却保持超低利率的宽松货币政策，以鼓励经济持续增长。

日银总裁黑田东彦28日表示，「短期内」货币政策不会改变。他表示，为了支持经济，并以稳定持续方式达到提高薪资与安定物价的目标，现阶段维持货币宽松政策是妥适的做法。

澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）经济学家与汇率策略师卡罗．孔（Carol Kong）告诉法新社，「交易员想要测试日本央行的决心」。

她指出，日本政府9月出手干预后，外汇存底还有1兆美元，「还有庞大的干预银弹」，但为了降低成本，「他们转而使用大量口头干预」。

黑田东彦和日本财务大臣铃木俊一多次强调要对汇率波动采取强硬行动。

卡罗．孔表示，受日本政府出手干预，以及投资人预测美国联准会很快会放缓升息步伐，日圆汇率近几日微幅走升。

不过，乐天证券（Rakuten Securities）首席策略分析师洼田真之表示，只要日本央行维持宽松政策，日本政府干预汇市的成果预料有限。

© 2022 AFP