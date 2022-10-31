有案在身 捷克富豪巴比斯宣布明年竞选总统

（法新社布拉格30日电） 捷克前总理、亿万富豪巴比斯（Andrej Babis）今天表示，他将参加明年的总统选举。巴比斯已被起诉，涉嫌诈领欧盟200万美元补助款。

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巴比斯在2017年至2021年期间担任总理，因涉嫌诈领200万美元欧盟补助款而受审。

巴比斯现年68岁，于斯洛伐克出生，为现任国会议员，他在社群媒体脸书（Facebook）说：「我将竞选捷克共和国总统。」巴比斯是捷克排名第5的富豪。

巴比斯目前也是反对派民粹主义政党「不满公民行动」（ANO）党魁，此党在去年的大选中以些微差距输给现任总理费亚拉（Petr Fiala）所领导的中间偏右3党联盟。

巴比斯被控理由是，他在2007年将位于布拉格南部的「鹳巢农场」（Stork Nest），从其庞大的爱格富（Agrofert）食品、化学品和媒体控股公司中脱离，以让这家农场符合小型企业资格获得补贴。

费亚拉在社群媒体推特（Twitter）表示，巴比斯只是藉竞选总统来寻求豁免权。选举将在明年1月举行。

根据捷克宪法，不得起诉现任总统。

民意调查显示，巴比斯竞选总统的主要对手将是前陆军将领巴威尔（Petr Pavel），他在2015年至2018年领导北大西洋公约组织军事委员会（NATO Military Committee）。

胜选者将接替现任左派总统齐曼（Milos Zeman）。齐曼自2013年以来连任两个5年任期，明年不能再参选。

虽然受审，但巴比斯的「不满公民行动党」以约30%支持率在民调中名列首位，而费亚拉的右翼「人民民主党 （Civic Democratic Party，ODS）以近20%支持率位居第2。（译者：纪锦玲）

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