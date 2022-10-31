梨泰院踩踏意外 韩总统伉俪献花致哀

（法新社首尔31日电） 韩国首尔梨泰院万圣节推挤踩踏意外造成154人丧命，总统尹锡悦今天展开悼念活动。与此同时，有关当局正面临人流管制政策松散导致这场灾难的指控。

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尹锡悦（Yoon Suk-yeol）偕同夫人在首尔市中心为29日梨泰院事故罹难者设立的大型祭坛献上白花。许多民众也到场致意，有人跪在覆盖一排排白花的黑色祭坛前哭泣。 在案发的梨泰院地区，民众也驻足在一个地铁站外的临时纪念活动处祈祷和献花。

随着人流管制和治安方面的潜在缺失浮现，媒体和网路上要求究责的呼声今天高涨。

估计当时有多达10万人涌入梨泰院蜿蜒小巷，其中大多是十几岁和20多岁的年轻人，许多人穿着万圣节服装，目击者形容现场安全措施不足，没有人流管制。

警方今天在简报会上表示，他们为这场活动部署了137名员警，并指出人数明显高于往年。但当地报导说，派出的警察大多聚焦在缉毒，而不是人流管制。

首尔大学消防与灾害系一名李姓教授告诉联合电视新闻台（YTN Television）：「这场灾难本可控制或预防，但一开始就没人负责并处理相关问题。」

网路上也有人指称，今年警方没有积极管理人流，导致太多人聚集在地铁站周围和事发地点的小巷内。

推特用户@isakchoi312写道：「我在梨泰院住了10年，每年都过万圣节，但昨天（29日）与往年相比并没有特别拥挤。」

「归根结底，我认为这场灾难原因出在人流管制。」

当局昨天还为警务计画辩护。

韩国内政部长李相民（Lee Sang-min，音译）在简报会上表示，人潮拥挤「不是一个可以透过提前部署警力或消防人员来解决的问题」。

韩国通常在人流管制方面很强，国内经常出现的抗议集会往往受到非常严格的监督，以至于警察人数可能超过参与者。

但抗议活动主办单位必须依法提前向当局报告计画，而这次年轻人涌入梨泰院庆祝万圣节并没有类似规定。

© 2022 AFP