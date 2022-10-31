海事交通网站：2艘谷物船驶离乌克兰港口

（法新社伊斯坦堡31日电） 根据海事交通网站，载满谷物和其他农产品的两艘船舶Admiral de Ribas和Mount Baker今天驶离乌克兰港口。

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俄罗斯29日指控乌克兰使用无人机「大规模」攻击俄罗斯在克里米亚的黑海舰队，并且随后通知联合国和土耳其，俄国将「无限期」中止参与黑海谷物出口协议，导致乌克兰谷物无法经由黑海出口。

俄罗斯和乌克兰今年7月在土耳其和联合国的斡旋下，达成协议让乌克兰谷物出口，此举对纾解俄乌战争引发的全球粮食危机至关重要。

根据位于土耳其伊斯坦堡、负责监督协议执行状况的联合协调中心（Joint Coordination Centre, JCC），今天原本有12艘船舶驶离乌克兰港口，4艘驶回乌克兰。

黑海谷物倡议（Black Sea Grain Initiative）联合国协调员阿布杜拉（Amir M. Abdulla）今天推文表示：「民间货运船不得成为军事目标或挟持对象。粮食必须流通。」

这项协议设置了一条安全航道，船舶可以利用这个通道前往伊斯坦堡接受检查，目前已有超过900万公吨的乌克兰谷物透过这项协议出口。这项协议原订11月19日更新。

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