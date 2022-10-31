环保人士抗议喷洒橘漆 伦敦警逮捕6人

（法新社伦敦31日电） 6名环保人士展开万圣节抗议，在伦敦4个地标建筑物喷洒橘色油漆，今天遭到英国警方逮捕。

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英国内政部、英国国内情报安全部门「军情五处」（MI5）总部，以及媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）拥有的美国新闻集团（News Corp）英国子公司相继被喷橘漆后，伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）逮捕4人。

伦敦金融区的英国央行也发生类似抗议，另有2人被捕。

主张终结北海石油与天然气探勘的环保团体「拦住石油」（Just Stop Oil）表示要对事件负责，并在推特帐号发布影片。

推文指出，「今天上午8时30分，6名『拦住石油』支持者利用灭火器在内政部、MI5、英国央行，以及新闻集团位于伦敦桥的总部喷洒橘色油漆」。贴文还附上两个万圣节南瓜以及灭火器图案。

环保人士表示，这些建筑物之所以被选中，是因为它们「代表那些支持和维持化石燃料经济的支柱－政府、维安、金融以及媒体」。

「拦住石油」过去一个月来几乎每天都展开抗议，反对英国政府计划在2025年前核准超过100项新的石油与天然气探勘计画。

抗议行动包括在位于伦敦杜莎夫人蜡像馆（Madame Tussauds）的英国国王查尔斯三世（King Charles III）蜡像脸上砸巧克力蛋糕，以及在伦敦国家美术馆（National Gallery），把装在罐头里的番茄汁泼向荷兰名画家梵谷（Vincent van Gogh）的作品「向日葵」。

该组织表示，过去4周已有637名抗议者遭到逮捕，从4月起计算则有超过1900人。

© 2022 AFP