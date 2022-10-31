索马利亚爆炸案逾百死 美国、联合国谴责

（法新社华盛顿31日电） 索马利亚首都摩加迪休（Mogadishu）日前遇袭，造成至少100人死亡，数百人受伤。联合国（UN）与美国昨天分别谴责这起攻击事件。

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两辆载着爆裂物的汽车29日在摩加迪休一处繁忙的十字路口附近，相隔几分钟接连引爆，接着还有人发射枪炮。这次攻击锁定目标为索马利亚教育部。

联合国秘书长发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在声明中表示，秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）向「被害人家属致上由衷哀悼之意，受害者包括联合国人员，以及索马利亚政府与人民」。

与盖达组织（Al-Qaeda）有关的「青年党」（al Shabaab）承认犯案，宣称旗下战士攻击了教育部。

杜雅里克表示，古特瑞斯「强烈谴责这些令人发指的攻击，并重申联合国声援索马利亚对抗暴力极端主义」。

白宫昨天也谴责「摩加迪休的悲惨恐攻…尤其这次攻击锁定索马利亚教育部和急救人员，令人发指」。

美国国安顾问苏利文（Jake Sullivan）在声明中表示：「美国仍旧致力支持索马利亚联邦政府，力图防止这类麻木不仁的恐怖主义行为。」

© 2022 AFP