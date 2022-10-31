麦尔坎X遇刺案2男冤狱20多年 共获赔11.6亿元

（法新社纽约30日电） 律师今晚证实，1965年美国民权运动领袖麦尔坎X遇刺案，2名去年获判无罪的男性凶嫌冤狱20多年，将获得纽约市与纽约州政府合计给予3600万美元（约新台币11亿6280万元）赔偿金。

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两人的律师沙尼斯（David Shanies）透过电子邮件声明告诉法新社：「麦尔坎X（Malcolm X）谋杀案的悲剧，在全球各地引起人们感伤。又因为2名无辜的美国年轻黑人男性因此被判有罪及坐牢，而使得这起悲剧更加令人心痛。」

阿济兹（Muhammad Aziz）和伊斯兰（Khalil Islam）一直坚称自己并未谋杀麦尔坎X，却双双为此坐牢20多年。两人虽已在1980年代中期获释，却直到去年11月才获得纽约州最高法院宣判无罪。法院当时表示，两人近半个世纪前被判有罪，是「一起判决失当」。

沙尼斯说：「今日我们承认这起不公不义，并且朝向纠正它迈出一小步。」

沙尼斯并证实「纽约时报」的一则报导，说纽约市政府将支付2600万美元赔偿金给现年84岁的阿济兹及伊斯兰的家属，由双方对分。伊斯兰已于2009年过世。

此外，纽约州政府也将支付阿济兹及伊斯兰的家属各500万美元赔偿金，使得赔偿总金额来到3600万美元。

美国官方纪录50多年来宣称，美国非裔民族主义团体「伊斯兰民族」（Nation of Islam）的3名成员枪杀了麦尔坎X。这位美国黑人平权运动偶像领袖被暗杀前不久，才退出这个团体。他是在抵达纽约市哈林区（Harlem）的一个舞厅准备登台演讲时遇刺。

阿济兹、伊斯兰与另一名男子哈立姆（Mujahid Abdul Halim）在1966年被判处谋杀罪名成立，但历史学家长期以来质疑判决的论点。

现年81岁的哈立姆已于2010年获释，他承认自己犯下刺杀案，但也一直坚称阿济兹和伊斯兰是清白的。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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