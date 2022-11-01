以色列大选登场 前总理尼坦雅胡拚回锅

（法新社耶路撒冷1日电） 以色列今天举行4年内第5度大选，鹰派前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）力拚回锅，所属政党民调略为逊色的看守总理拉皮德（Yair Lapid）则试图保住大位。

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这次选举起源于所谓「变革派」联盟的瓦解，这个联合8个不同政党的联盟，去年成功推翻前总理尼坦雅胡创纪录的12年任期，并由领导人班奈特（Naftali Bennett）接任总理，但最终未能带来政治稳定。

以色列人在格林威治时间20时前完成投票后，各方阵营将为建立联盟，进行复杂的讨价还价。

看守总理拉皮德正寻求保住总理大位，他所属的未来党（Yesh Atid）在民调中，稍微落后于支持尼坦雅胡的右派「联合党」（Likud）。

曾是电视主播的拉皮德昨天誓言继续未竟之业，并预测「我们会以自己所知的唯一方式赢得大选，也就是比其他人付出更多努力」。

尼坦雅胡正因涉嫌贪污和背信受审，他在一辆防弹的竞选巴士上向党的铁杆支持者发表谈话时，试图说服他们，只有他能保证国家安全。他说：「我请求你去找你的所有朋友、邻居和亲戚，要他们出门投票。」

无论谁被任命组建政府，都需要多个小党派支持，才有机会取得过半所需的61席。

极右派领袖班吉维尔（Itamar Ben-Gvir）可能成为帮助尼坦雅胡重返总理大位的关键人物，因为他的宗教锡安主义者党（Religious Zionism）最近几周气势强劲，有机会在选举中拿下第3多选票。

班吉维尔曾因针对阿拉伯人的仇恨言论面临数十项指控，但他辩称「是为了拯救国家」。

生活成本一直是这次选举的热门话题，但自2019年4月以来反覆举行的选举中，很少有选民改投他人。

最近几个月，阿拉伯裔阵营内部进一步分裂，分成3派参选，此举恐削弱这个少数群体在议会中的代表性，这种情况也令许多阿拉伯裔以色列人感到沮丧，可能降低他们的投票率。阿拉伯裔以色列人约占总人口的20%。

阿拉伯裔政党联盟「和平民主阵线━阿拉伯复兴运动」（Hadash-Taal）人士杜梅-苏雷曼（Aida Touma-Suleiman）告诉法新社：「我们首先需要更努力说服人们出门投票…挫折感雪上加霜。」

© 2022 AFP