俄控乌造脏弹 IAEA展开调查

（法新社维也纳31日电） 俄罗斯指控乌克兰制造所谓的「脏弹」，联合国核子监督机构国际原子能总署今天表示，已开始在乌国展开「独立调查」。

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国际原子能总署（IAEA）在声明中说，署内人员已「展开在乌克兰两个地点的调查活动，很快就会完成」。

国际原子能总署署长葛罗西（Rafael Grossi）表示，将在本周稍晚提供「他对两个地点最新调查活动的初步结论」。

国际原子能总署是在乌克兰政府书面要求派员前往后，展开这项调查。

俄罗斯指控乌克兰准备对俄军使用脏弹，但基辅当局怀疑，俄罗斯可能是因为发现在乌东和乌南战况不利，才会做贼喊抓贼，以指控乌克兰作为动用传统核武的藉口。

国际原子能总署上周表示：「一个月前检查了两个地点之一，没有在那里发现未申报的核活动或材料。」

所谓「脏弹」是一种放射性散布装置（radiological dispersal device, RDD），透过传统炸药的巨大爆炸力，将内含的放射性或生化物质，抛射散布到空气中。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）10月27日呼吁国际原子能总署「尽快」检查乌克兰的核子设施。

美国、英国和法国政府先前发表联合声明驳斥俄国的脏弹指控，乌克兰总统泽伦斯（Volodymyr Zelenskyy ）也强烈否认指控。

© 2022 AFP