俄银行大亨放弃俄罗斯国籍

（法新社巴黎31日电） 亿万富翁银行家兼企业家丁科夫（Oleg Tinkov）今天表示，他放弃了俄罗斯公民身分，原因是出于俄乌战争。丁科夫先前曾批评这场战争。丁科夫表示：「我已决定终止我的俄罗斯公民身分，我不能也不会与一个法西斯国家有关连，这个国家与他们和平的邻国开战，每天都在杀害无辜的人。」

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他在Instagram写道：「我希望更多知名的俄罗斯商人跟进，削弱（总统）蒲亭（Vladimir Putin）的政权和他的经济，最终让他垮台。」 他还分享了证明他俄罗斯公民身分「终止」的证书照片。

丁科夫说：「我讨厌蒲亭的俄罗斯，但喜欢所有明显反对这场疯狂战争的俄罗斯人！」

英国广播公司（BBC）报导，这则贴文目前似乎已从他的Instagram帐号上删除。

丁科夫是俄罗斯最知名的白手起家大亨之一，创立网路银行「丁科夫银行」（Tinkoff Bank）。 丁科夫先前强烈批评俄罗斯攻打乌克兰，称这是场「疯狂的战争」，呼吁西方协助结束这场「大屠杀」。

丁科夫5月初表示，在他对乌克兰战争发表评论的隔天，克里姆林宫逼他在没有任何协商机会的情况下，抛售「丁科夫银行」股权。

俄乌战争2月下旬开始后不久，英国对俄国实施制裁，丁科夫也是目标之一。

© 2022 AFP