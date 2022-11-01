俄飞弹碎片掉落摩尔多瓦北部村庄 无人受伤

（法新社摩尔多瓦首都基希涅夫31日电） 摩尔多瓦政府表示，乌克兰防空系统击落的一枚俄罗斯飞弹碎片今天掉落摩尔多瓦北部一座村庄，所幸无人受伤。

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摩尔多瓦内政部表示，这枚飞弹掉落靠近乌克兰边界的纳斯拉夫恰村（Naslavcea），「目前未传出有受害者，但纳斯拉夫恰村有数栋房屋的窗户破碎」。

摩尔多瓦外交部长波皮斯库（Nicu Popescu）宣布驱逐一名俄罗斯外交官，抗议俄罗斯升高对乌克兰的攻击行动。

波皮斯库在社群媒体推特（Twitter）发文说，这些攻击「严重波及摩尔多瓦，威胁我们的能源与人身安全」。

他又说，今天召见了俄罗斯大使，「通知我们决定将宣布一名俄罗斯外交人员为不受欢迎人物」。

乌克兰今天表示，俄罗斯朝乌克兰各地目标发射50多枚飞弹，冲击首都基辅（Kyiv）的电力与用水供应。

而俄罗斯飞弹碎片掉落摩尔多瓦，也非摩尔多瓦第一次遭俄乌冲突波及。上个月10日，俄国攻击乌克兰的巡弋飞弹越过摩尔多瓦领空，促使摩尔多瓦召见莫斯科大使，要求对方提出解释。

摩尔多瓦跟邻国乌克兰一样，过去是苏联的一部分，现在政府立场亲西方。

俄国2月派兵入侵乌克兰后，已有数十万乌克兰难民涌进摩尔多瓦。摩尔多瓦与乌克兰6月一起获得欧洲联盟（EU）的候选国资格。

© 2022 AFP