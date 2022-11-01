向前迈出一大步 东京承认同性伴侣关系

（法新社东京1日电） 日本东京都今天开始启动「东京都伴侣关系宣誓制度」，向在东京生活和工作的同性伴侣发放伴侣关系证书，在这个不具备婚姻平权的国家，不少人对这一举措期待已久。

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这款证书让LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）伴侣得以在住房、医疗和福利等一系列公共服务领域，被当作已婚夫妇对待。

自东京涩谷区于2015年率先推出这项制度以来，日本已有超过200个较小的地方当局采取行动，承认同性伴侣关系。

尽管这样的身份不具和婚姻相同的合法权利，但对美纪（Miki，音译）和凯蒂（Katie）这一对长期没有正式关系证明的伴侣来说，这是可喜的变化。

36岁的美纪在东京家中告诉法新社：「我最害怕的是在紧急状况下，我们会被当成陌生人对待。」她和31岁美国女友凯蒂的合照就贴在冰箱上。

在没有伴侣关系证明的情况下，这对情侣习惯在钱包内塞一张便条，上面写着对方的联系方式。美纪说：「但这些都不够，我们认为地方政府认证的正式文件会更有效力。」

东京都从10月11日开始接受申请。东京都知事小池百合子上周表示，截至10月28日上午，已有137对伴侣申请证书。

不仅东京都居民，包括在东京就学、通勤上班的民众也可以申请东京都同性伴侣证书。许多人希望这将有助于对抗日本对LGBTQ的歧视现象。

平权活动家山本飒花（Soyoka Yamamoto，音译）今天在记者会上说：「透过东京都伴侣关系制度，我真诚希望我们能够加快脚步，创造一个性少数群体（sexual minorities）权利可以得到保障且更加平等的社会。」

山本与她共同生活逾10年的伴侣由子（Yoriko，音译）今天上午收到她们的证书。由子说：「我希望我们现在可以使用各种设施和服务，而不必解释我们的关系。」她并称此举是「向前迈出了一大步」。

© 2022 AFP