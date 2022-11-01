巴西总统决选鲁拉险胜 波索纳洛未承认败选

（法新社里约热内卢31日电） 巴西极右翼总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）落选后今天仍保持沉默，尚未向左翼政坛老手鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）承认败选。鲁拉明年上任后将面临严峻挑战。

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巴西昨天举行民意两极分化的总统决选，投票结束后24小时，波索纳洛尚未承认选举结果，各界担忧他可能试图提出挑战，恐让国家陷入混乱。

魅力十足但染上贪污罪名的前总统鲁拉昨天以巴西现代史上最惊险的差距，以50.9%比49.1%击败现任总统波索纳洛险胜，前所未见地第3度出任巴西总统，将自明年1月1日起掌管拉丁美洲最大经济体。

经历了肮脏龌龊、极具争议的竞选，将国内2亿1500万人分成两派阵营后，这位77岁的左翼政治明星现在面临诸多挑战，包括萎靡不振的经济、亚马逊雨林惨遭破坏以及势力强大、愤怒的极右翼阵营。

但首先，波索纳洛是否将承认败选，现在成了一个大问题。

多个月来，极右翼的现任总统波索纳洛声称电子投票系统存在舞弊问题，以及有心人士散布针对他的阴谋论，但在总统决选结果出炉后，波索纳洛至今尚未公开或在他钟爱的社群媒体发表谈话。

巴西政权转移的过渡期一开始就陷入紧张，支持波索纳洛的卡车司机与抗议群众今天在至少11州堵住高速公路，放火焚烧轮胎，把车子停在马路正中间，阻挡车辆通行。

抗议群众穿上印着巴西黄绿色国旗图案的衣服，挥舞支持波索纳洛的标语并高唱国歌，之后才逐渐遭有关当局驱散。

鲁拉发表胜选演说时，矢言恢复巴西在国际舞台上受损的形象，幕僚说，他先是与美国总统拜登、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、德国总理萧兹（Olaf Scholz）、联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）等领袖通话，之后在圣保罗（Sao Paulo）与阿根廷总统费南德兹（Alberto Fernandez）会面。

同时，波索纳洛依旧保持静默，在网路引发网友嘲笑。

今天稍早，一张看似为波索纳洛迷路的迷因（meme）在网路上疯传，上头的图说是「失踪启事：老人、活泼健谈，已有12小时不见人影」。

同时，第一夫人蜜雪儿（Michelle Bolsonaro）据传与丈夫在社群媒体上停止追踪彼此，但她否认两人选后出现婚姻危机。

波索纳洛今早不发一语地离开官邸前往总统府，被拍到神情严肃地经过走廊。总统府官员说，波索纳洛在与内阁部长开会。

各界担忧67岁的波索纳洛可能会效仿他的政坛偶像、美国前总统川普，发起巴西版的美国国会山庄暴动事件。川普在美国2020年大选拒绝承认败选。

但波索纳索可能会陷入孤立无援的窘境。他的一些主要盟友已公开承认他败选，包括具广大影响力的国会下议院议长里拉（Arthur Lira）。

© 2022 AFP