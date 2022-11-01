德国总理萧兹即将访中 既盼强化经济又顾虑过度依赖

（法新社法兰克福1日电） 德国总理萧兹（Olaf Scholz）本周冒着高风险前往中国访问，在强化重要经济关系和过度依赖专制中国的顾虑之间，小心翼翼地拿捏平衡。 萧兹4日将在企业主管代表团陪同下访中，成为自2019年以来，第一位造访这个全球第2大经济体的欧洲联盟国家领袖。

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萧兹的行程仅有一天，他将与中国国家主席习近平及国务院总理李克强会谈。

但这趟行程引发争议。德国正试图应付过度依赖俄罗斯能源进口的状况，因为俄罗斯在入侵乌克兰之后削减天然气供应，让德国暴露在风险之中。这场能源危机促使德国人反省，国内产业对中国的重度依赖，是否会再次让德国陷入风险。

西方国家与中国之间的关系因台湾、新疆人权等议题而日益紧张，使得地缘政治氛围更形恶化，连萧兹执政联盟内部资深政治人物都表达疑虑。

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）说，她担心德国在对俄关系犯下的错误，会在对中关系上重演。 她周末接受德国第一电视台（ARD）访问时说：「我们必须预防这种情况。我认为，我们绝不能再次依赖一个和我们有不同价值观的国家，这一点非常重要。」

德国10月爆发有关中国远洋海运集团有限公司入股汉堡港货柜码头的争议，更凸显了这类议题的敏感性。萧兹最终不顾6个部会希望他基于安全考量而反对出售的意见，允许中资取得近25%股权。

德国政府内部一些人认为，德国受到能源危机冲击，正步入经济衰退，此时与中国加强经济伙伴关系非常重要。

萧兹的发言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）在访团成行前强调，萧兹不赞成与中国「脱钩」，但也希望分散及降低风险。

德国与中国的经济目前仍密切相关。中国是德国商品的主要市场，尤其是汽车业巨擘福斯集团（Volkswagen）、BMW集团和宾士（Mercedes-Benz），德国许多工作直接仰赖于德中关系。

在中国投资的德国企业因政治氛围恶化而感到不安，化工业龙头「巴斯夫集团」（BASF）老板布鲁德穆勒（Martin Brudermueller）上周才呼吁各界停止「抨击中国」，他也将随同萧兹前往中国。

不过，萧兹此行的时机点令人匪夷所思，因为习近平才刚打破惯例，取得中国共产党总书记第3个任期。

德国国际安全事务研究所（German Institute for International and Security Affairs）学者迪特（Heribert Dieter）告诉法新社：「时机糟透了。」

他说，习近平「才刚确认再连任5年，中国政治人物肯定会认为德国总理到访，验证了他们的政策」。

© 2022 AFP