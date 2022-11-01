教宗将首访波湾国巴林 加强与伊斯兰教交流

（法新社梵蒂冈1日电） 罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）本周将成为史上首位访问波斯湾国家巴林的教宗，此行可望促进与伊斯兰教的关系，但也因为巴林被控侵犯人权而备受关注。

广告 继续浏览后续

教宗将于3日到6日访问巴林，这是他任内第39次国际访问。他2019年曾访问阿拉伯联合大公国，并在这趟历史性访问中签署一份穆斯林和基督徒的和平宣言。

尽管由于巴林的邻国卡达将在本月举行世界杯足球赛，因此近几个月卡达的人权纪录较受关注；但一些人权团体现在也希望教宗施压巴林逊尼派国王哈麦德（King Hamad bin Isa Al-Khalifa），要他停止对境内什叶派穆斯林的压迫。

现年85岁的方济各把与穆斯林交流视为任内要务之一，他2017年访问埃及等数个中东国家，并于去年访问伊拉克。教宗也承诺，要与穆斯林的神职领袖进行跨信仰对话。

教宗4日将在巴林中部的萨基尔宫（Sakhir Palace）与伊斯兰教逊尼派最高领导人、「阿兹哈的大伊玛目」（Grand Imam of al-Azhar）泰耶伯（Ahmed al-Tayeb）会晤。阿兹哈是位在埃及开罗备受尊崇的清真寺与伊斯兰学习中心。

这两位宗教领袖曾于2019年2月在阿拉伯联合大公国首都阿布达比签署一份联合文件，承诺基督徒和穆斯林之间不同信仰者共存。方济各当时也是史上首位访问伊斯兰教诞生地波斯湾地区的教宗。

方济各这趟巴林行，也将与来自阿布达比的穆斯林长老委员会（Muslim Council of Elders）成员举行一场「东方与西方」论坛，议程将包括西方的穆斯林群体、人道危机、气候议题以及穆斯林与基督徒的关系。（译者：卢映孜/核稿：张正芊）

© 2022 AFP