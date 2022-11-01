新疆发生侵犯人权情事 50国签署声明谴责

（法新社纽约联合国总部31日电） 中国新疆地区发生的「严重且有系统」侵犯人权情事，今天被50个国家签署的一份在联合国辩论期间宣读的声明谴责。加拿大在主管人权事务的联合国大会第三委员会（Third Committee）辩论时宣读这份声明，当中提到：「我们严正关切中国的人权情况，尤其是新疆维吾尔人与其他以穆斯林为主的少数群体人权仍遭侵犯。」

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联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）8月发布一份让人期待已久的新疆问题报告，列举可能针对维吾尔人和其他穆斯林少数群体犯下的危害人类罪。

中国则否认这些指控，声称是在打击恐怖主义，并确保当地发展。

声明补充道：「这样严重、有系统的侵犯人权行为，不能以反恐作为正当理由。有鉴于联合国人权事务高级专员公署评估的严重性，我们关切中国至今仍拒绝讨论这些调查结果。」

50个签署声明的国家包括美国、英国、日本、法国、澳洲、以色列、土耳其、瓜地马拉，甚至索马利亚等。

这些国家敦促中国「落实联合国人权事务高级专员公署评估报告中的建议」，包括「迅速采取措施，释放所有在新疆被任意剥夺自由的人，并火速说明那些失踪家庭成员的命运和下落，加速让他们安全联系（亲友）及团聚」。

© 2022 AFP