柯林斯字典2022英国年度词汇：permacrisis

（法新社伦敦1日电） 柯林斯字典（Collins Dictionary）今天选出2022英国年度词汇，「长久危机」（permacrisis）击败「基辅」、「体育洗白」、「派对门」等字词入选，彰显出2022年的悲伤绝望。

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柯林斯字典将permacrisis定义为「长时间的不稳定和不安全」。

permacrisis成为常用字词，反映出英国脱欧（Brexit）、COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行、严峻天候、俄乌战争、政治动荡、高昂生活成本危机所引发的动荡。

「柯林斯学习」（Collins Learning）总经理比克罗夫特（Alex Beecroft）说：「permacrisis言简意赅地总结了2022年对许多人来说有多糟糕。」

相较于俄语罗马化的拼法Kiev，Kyiv成为「基辅」受到青睐的英文写法，显示英国支持乌克兰对抗莫斯科入侵。

「体育洗白」（Sportswashing）指的是恶名昭彰的政权藉由举办备受瞩目的体育活动，或是接手知名体育队伍，来洗白自身形象。

「派对门」（partygate）则是导致英国前首相强生（Boris Johnson）今年下台的诸多丑闻之一。

现任首相苏纳克（Rishi Sunak）是英国2022年经历的第3位首相，而且英国今年也出了新君主━国王查尔斯三世（King Charles Ⅲ）。

他的母亲、女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）9月辞世后，英国进入新的查尔斯时代（Carolean age），源于查尔斯此字拉丁文的Carolean也进入柯林斯字典的清单。

清单上还有「取暖银行」（warm bank）、「无声辞职」（quiet quitting）等词汇。前者系指手头拮据、负担不起能源帐单的英国人能找到供暖设备的地方，例如图书馆或礼拜场所等；后者定义为只做最低限度的工作，目的是向雇主抗议，或是改善工作与生活的平衡。

比克罗夫特说：「今年我们的清单反映出世界当前状态…不过，纳入Kyiv一词反映出乌克兰人民的决心，且英国迎向新查尔斯时代的黎明，希望之光仍存在。」

2021年柯林斯字典的年度字词为「非同质化代币」（NFT），2020年为「封锁」（lockdown）。

© 2022 AFP