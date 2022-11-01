梨泰院踩踏案失物招领 脏破遗物勾起亲属悲痛

（法新社首尔1日电） 韩国首尔梨泰院10月29日万圣节人群踩踏惨剧酿156死，警方将收集到的1.5公吨失物放在体育馆供人认领，各样受损肮脏物品衣物透露当时混乱情况，亲友见罹难者遗物不禁悲从中来。

广告 继续浏览后续

这座空荡庞大的体育馆先前充当临时停尸间，如今则摆放一排排整齐陈列的失物，每件都贴上一张写有识别号码的便利贴，开放给准备在本周为罹难者举行丧礼的家属来认领亲人生前珍视的遗物。

现场可见一副破裂的眼镜、一个肮脏的绒毛玩具和沾有血迹的慢跑鞋。警方一共陈列了约260件衣物和256双鞋，当中包括一些万圣节道具服，许多都皱巴巴的并沾染污垢或干掉的血迹。

这些破损扭曲的个人物品，像是一本残酷目录，纪录一个个失去的年轻生命。

一名显然深受打击的男子在失物间穿梭，胸前握着一件衣物，他在各种琐碎杂物中寻索，有从钱包里掉出的搞笑照片、几本护照和一顶万圣节扮装假发。

现场一名员警告诉法新社，有些家属前来，含泪带着亲人的遗物离开。

现场还有韩国当局收集到的约160件电子装置。一名法新社记者见到约20组苹果（Apple）AirPods无线耳机，以及几支智慧手表，有些表带都断了。

每件失物都仔细贴上标签，当中有些还写上罹难主人的姓名。首尔地方警察厅一名警官告诉法新社：「我们尽可能收集最多物品，以免漏掉罹难者的失物。」

至少有26名死者是外国籍，来自伊朗、美国和法国等十几个国家。招领失物当中有一本俄文版的「福尔摩斯冒险史」（The Adventures of Sherlock Holmes）。有4名俄国女子在这场灾难中罹难。（译者：张正芊/核稿：何宏儒）

© 2022 AFP