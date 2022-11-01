美国期中选举将近 选民关注议题一览

（法新社华盛顿1日电） 美国选举胜败取决于能否正确回应选民最重视的问题，不过今年国会期中选举，选民心中的当务之急不断变动，难以确认。距期中选举还有一周，法新社整理选民关心的议题如下。

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●经济

美国通货膨胀率已飙高到8.2%，尽管这是个全球性问题，美国总统影响力有限，但共和党仍归咎于民主党大笔增加支出导致物价升腾加剧。

根据蒙茅斯大学（Monmouth University）民调，认为通膨问题极端重要的选民已从9月37%增加到46%。

根据哈佛大学美国政治研究中心与哈瑞斯民意调查（Harvard CAPS-Harris Poll）针对大约2000名已登记选民的调查，48%表示，在通膨问题上，他们比较可能投票支持共和党；36%表示，在此问题上支持民主党。

●犯罪

根据联邦调查局（FBI）数据，全美暴力犯罪在整体上飙升，由2020年64万836起案件增加到2021年81万7020案，成长率约28%。

美国政治新闻机构Politico和民调机构Morning Consult合作进行的调查显示，3/4以上选民表示，暴力犯罪是严重问题。福斯新闻（Fox News）民调也显示类似关切程度。

●民主政治

根据「纽约时报」（The New York Times）和谢纳学院（Siena College）进行的民调，选民高度认为，美国民主政治已陷入危险，但选民对此议题的切入角度与媒体不同。

将近3/4已登记选民一致认为，美国民主政治已「面临威胁」，但他们关切的是制度性贪污，这是一种动摇公众对官僚信心的低层次贪婪问题。

这与华府媒体关注的问题绝不相同，媒体报导重点在于前总统川普多次被指控的行为不端、国会大厦遇袭事件以及川普对公正选举结果的否认等。

事实上，众议院一个委员会对2021年国会遇袭案广受好评的调查以及川普对此事应负的责任，并未影响川普的支持度。

●移民

移民在美国选民关注议题中位居中高位置，通常是第4，次于通膨、犯罪和民主威胁。蒙茅斯大学9月一项民调显示，仅31%美国人民肯定现任总统拜登在这方面的作为，否定者占63%。

●堕胎

生育权一度似乎是足以决定选举结果的议题，但最近丧失了作为选战诉求的动能，使得民主党政治人物担心，他们恐怕过度依赖这个议题。

哈佛大学美国政治研究中心与哈瑞斯民调的调查显示，41%受调者表示，他们在堕胎议题上比较可能投票支持民主党；但也有相近的38%表示，在此议题上比较支持共和党。

●周边议题

若干比较周边议题会在辩论中或偶尔在竞选广告中提及，但无人视为期中选举争取支持的关键，包括种族平等、枪械管制及气候危机。

© 2022 AFP