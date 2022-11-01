DNA解开谜底 近半世纪前美命案受害女身分揭晓

（法新社纽约31日电） 1974年轰动全美的「沙丘女子」麻州裸女命案发生近50年后，美国联邦调查局（FBI）终于透过DNA分析、历史记录和族谱研究，成功揭开受害者身分之谜。

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法新社报导，FBI今天在波士顿市郊的记者会上宣布，这起1974年残酷谋杀案的受害者是来自田纳西州的泰瑞（Ruth Marie Terry），遇害时37岁。 FBI探员博纳沃隆塔（Joseph Bonavolonta）表示，「泰瑞是别人的女儿、姐妹、阿姨、妻子和母亲」。他呼吁握有这起「臭名昭着冷案（cold case）」相关线索的人向FBI通报。

FBI也发布公告，徵求泰瑞谋杀案的相关资讯，其中包括泰瑞的4张生前照片。

博纳沃隆塔说：「虽然我们已确定泰瑞就是这起可怕谋杀案的受害者，但这并不能减轻她家人的痛苦…任何东西都无法…但希望在我们继续寻找凶手的同时，能厘清一些疑问。」

1974年7月26日，有民众遛狗时在麻州普罗文斯敦（Provincetown）沙丘发现一具已严重腐败的女尸，研判当时死亡数周。死者赤裸身体，双掌遭到切除，或许是要让死者身分更加难以辨明，死因则是头部遭到重击。

事发后，当地警方公布死者生前样貌的素描，并呼吁社会大众协助指认，但直到48年后的今天，死者身份才获得确认。

© 2022 AFP