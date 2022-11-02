中国私设海外「警察局」 荷兰要求立即关闭

（法新社海牙1日电） 荷兰政府今天下令要求中国立即关闭在荷兰境内开设的「警察局」，有媒体报导这些机构被用来骚扰异议人士。

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法新社报导，荷兰媒体上月报导，设于阿姆斯特丹（Amsterdam）和鹿特丹（Rotterdam）的这些警察机构据称主要提供外交协助，但未向荷兰政府申报。

此前，总部位于西班牙、关注亚洲人权的非政府组织「保护卫士」（Safeguard Defenders）9月指出，中国在全球已设立54处「海外警务中心」，其中2处位于荷兰。

「保护卫士」还说，中国在英国和加拿大各设有3处这类机构。

荷兰外交部长胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）推文指出，由于设立这些警察机构「没有徵得荷兰方面许可」，外交部「已告知（中国）大使，这些机构须立即关闭」。

胡克斯特拉说，荷兰外交部已要求中国大使对这些警察机构做出说明，且正在调查其活动。

荷兰媒体RTL News和新闻调查网站「追踪金钱」（Follow the Money）引述旅居荷兰的中国异议人士说法报导，自2018年以来在荷兰设立的2处「警察局」，目的是为了让中国政治异议人士噤声。

根据「保护卫士」，中国公安利用这些「警察局」在海外执行警务行动，并施压中国国民返国面对刑事指控。

中国外交部表示，荷兰媒体报导「全然不实」，这些「服务站」是用以协助海外公民办理更新驾照等事宜。

RTL新闻报导，中国2018年6月在阿姆斯特丹设立的第1处「警察局」由浙江省丽水市公安局开设，并由2名中国男子负责运作，2人在移居荷兰前展开中国公安职涯。

根据RTL新闻，中国福州市公安局今年稍早在荷兰港市鹿特丹开设第2处警察机构，由1名曾任军人的男子负责。

荷兰外交部指出，当地中国社区频频发出讯号，称接获「恐吓与威胁」，还说外交部正在为此建立1条热线。

加拿大联邦警方上周表示，他们正就多伦多地区3处中国「警察局」的相关报导进行调查。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

© 2022 AFP