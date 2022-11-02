丹麦国会大选左派险胜 总理见支持者坦言开心

（法新社哥本哈根2日电） 丹麦国会大选今天最终计票结果显示，左倾集团成功拿下比半数多1席的席次，社会民主党籍总理佛瑞德里克森保住政权。

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执政4年的佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天抵达国会与支持者见面时坦言「非常开心」。

这场胶着的选战在开完最后一张选票后，佛瑞德里克森的「红色集团」在丹麦本土取得87席，并在海外自治领土法罗群岛（Faroe Islands）和格陵兰（Greenland）赢得另外3席，让集团在179席国会中取得低空过半的90席多数地位。

右翼「蓝色集团」，也就是3个民粹主义政党支持下所组成的非正式自由和保守联盟，在丹麦本土赢得72席，在法罗群岛赢得1席。

丹麦这场大选是因「杀貂危机」而起。哥本哈根当局2020年11月在忧心COVID-19（2019冠状病毒疾病）变种病毒株下，下令扑杀境内约1500万只水貂。

然而，这项决定搞了半天竟是非法，让支撑佛瑞德里克森社会民主党（Social Democrats）少数政府的一个小党扬言，除非佛瑞德里克森宣布举行大选、重拾选民信任，否则将推翻政府。

© 2022 AFP