丹麦总理辞职 启动协商组建新政府

（法新社哥本哈根2日电） 丹麦社会民主党籍总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）昨天以些微差距在大选中获胜后，今天向女王递交辞呈，藉此启动程序，来建立一个组成更为广泛的新政府。

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习于领导少数政府的社会民主党是国会最大党，在179席中握有50席。现在，社会民主党希望跨越传统的左右派分野来执政。

阿尔胡斯大学（Aarhus University）政治学家斯图贝尔（Rune Stubager）告诉法新社，佛瑞德里克森率政府总辞，是为了「进入协商，以建立一个组成更为广泛的政府，这可能会耗费一些时间」。

佛瑞德里克森的左翼阵营由5个政党组成，外加自治领地格陵兰（Greenland）和法罗群岛（Faroe Islands）的3席，一共拿下国会90个席次，占了多数。相较之下，右派与极右派的席次为73席，中间派为16席。

佛瑞德里克森今天上午11时晋见女王玛格丽特二世（Queen Margrethe Ⅱ）递交辞呈，正式启动与其他政党领袖协商的程序。

佛瑞德里克森带领社会民主党多赢两席并赢得逾27%选票，缴出2001年以来最佳的选举表现，在协商中占优势地位。

佛瑞德里克森政府对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的作法大致获得好评，结果却因「杀貂危机」引发这次大选。

丹麦政府2020年11月因忧心新型冠状病毒的变种病毒株，决定扑杀境内约1500万只水貂。然而这项决策竟违法，让支持佛瑞德里克森少数政府的「社会自由党」（Social Liberal Party）扬言，除非佛瑞德里克森宣布改选、重拾选民信任，否则将推翻政府。

结果社会自由党豪赌失算，原先握有的16个国会席次丢掉9席。

由于社会民主党仅以些微差距拿下多数，之后仍须仰赖社会自由党的支持来执政，而社会自由党已明确表示，不会再支持一党组成的少数政府。

© 2022 AFP