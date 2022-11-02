以色列国会大选 出口民调：尼坦雅胡政党领先

（法新社耶路撒冷1日电） 以色列国会选举出口民调显示，前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所属的右派「联合党」（Likud）位居领先。

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预测显示，以色列史上执政最久总理、鹰派右翼的尼坦雅胡，若一如预期在极端正统犹太教和极右派政党支持下，有可能拿下些微多数、东山再起。

然而，随着官方结果出炉，各党势力的消长也可能出现变化，且无论由谁来筹组政府，都需要多个小党的支持才能在120席国会取得过半的61席。

如果这项初步预测未被翻盘，就将终结中间派看守总理拉皮德率（Yair Lapid）领的8党联盟短命政府。这个联盟去年成功推翻尼坦雅胡后，自己也跟着瓦解。

目前选情十分胶着，但考虑这是以色列这个极度分裂国家不到4年的第5次大选，这样的结果也是事先就预料到的。不过早期迹象对尼坦雅胡这位73岁「联合党」领袖有利。

以色列3个联播网均预测联合党将在这次选战跑第一，在以色列国会抢下30或31席。

初步预测显示，联合党的斩获，加上极右派「宗教锡安主义者党」（Religious Zionism）以及两个极端正统犹太教政党预测夺下的席次，让支持尼坦雅胡的政党党团国会席次达61、62之间。

然而，这一切都可能出现变化。过去以色列几场选举经验显示出，计票工作正式展开后的各项微小变化，都可能剧烈影响最终结果。

拉皮德的未来党预料会成国会第2大党，预测席次会在22和24之间。

但根据联播网的早期预测，反尼坦雅胡的党团整体得票率将略低于胜选门槛。

© 2022 AFP