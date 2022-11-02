印度吊桥突断逾百死 检方归咎修桥包商

（法新社印度阿默达巴德2日电） 印度西部古茶拉底省（Gujarat）一座吊桥10月30日突然断裂，造成100多人丧命。印度检方认为问题出在整修吊桥的包商。

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负责整修这座拥有150年悠久历史吊桥的承包商，安装了更重的桥面，却未更换一条生锈的主钢索。

警方认为吊桥因承载过重而断裂，当时挤满游客的吊桥上有逾百人跌落下方的河流死亡。

和管理吊桥包商奥瑞瓦集团（Oreva）有关的9人，被控过失杀人罪名遭逮捕。

印度检察官潘查（Harshendu Panchal）告诉媒体，奥瑞瓦集团「聘雇不合格的承包商」。

「整修吊桥，主钢索却未更换。」

「警方也相信包商安装新的四层铝桥面，造成桥本身重量增加，也可能导致吊桥断裂。」

这座230公尺长的吊桥是在19世纪英国统治期间建造，历经近7个月的整修，上周才重新开放通行。据报整修已花费2000万印度卢比（约24万美元）。

古茶拉底省当局表示，吊桥的安全执照还未核发下来，就开放游客观光。这次罹难者中至少有47名孩童。

奥瑞瓦集团拿下一纸15年的地方政府合约，负责经营和维修吊桥。但调查显示，该集团之前从未有相关经验。

奥瑞瓦集团经理帕雷克（Deepak Parekh）据报在法庭上说：「发生如此不幸的事件是上帝的旨意。」

他和另一名奥瑞瓦集团经理，以及2名包商遭警方羁押，另外5名吊桥售票员和保全则是入监候审。

印度总理莫迪（Narendra Modi）昨天前往事故现场，并承诺将展开详尽调查，以查明原因。

古茶拉底省今天降半旗，所有官方和娱乐活动都取消。

© 2022 AFP