厄瓜多再爆帮派攻击事件 5名警察丧生

（法新社厄瓜多首都基多1日电） 厄瓜多当局表示，在帮派发动的最新一波夺命攻击案件中，有5名警察丧生、数人受伤，还有监狱的警卫被挟持做为人质。

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厄瓜多总统拉梭（Guillermo Lasso）宣布，圭亚斯（Guayas）与艾斯美拉达斯（Esmeraldas）两个沿海的省进入紧急状态并实施宵禁，这让政府得以限制人民集会和行动的自由。

官员表示，有组织犯罪集团因为圭亚斯1号监狱的移囚事件，以炸弹、枪枝对警方和石油设施发动共9次攻击。

圭亚斯1号监狱位于厄瓜多西南方港市瓜亚基尔（Guayaquil），是一连串监狱大屠杀的主要地点之一。自2021年2月以来，已有约400名囚犯在这些事件中丧命。

厄瓜多内政部长沙帕塔（Juan Zapata）在首都基多（Quito）告诉记者，针对瓜亚基尔与西北部油港艾斯美拉达斯的「有组织犯罪」，「我们已有所反击」。

那些案件也包括汽车炸弹攻击，和巴士站的爆炸事件。

据警方表示，凌晨时分，有两名警员在瓜亚基尔遭持枪歹徒攻击，死在巡逻车内。

警方表示，当天稍晚，又有3名警察在瓜亚基尔和附近的城市杜兰（Duran）遭枪杀。

在另一起针对警察局的攻击事件中，有两名警员受伤。

据厄瓜多监狱管理机构SNAI表示，在10月31日发现两具无头尸被挂在天桥下的艾斯美拉达斯，有囚犯将8名监狱警卫扣为人质。

SNAI称后来8名警卫都获释，但并未对他们的情况详加说明。

© 2022 AFP