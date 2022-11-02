时隔3年 猎鹰重型运载火箭再度升空

（法新社华盛顿1日电） 美国太空探索科技公司（SpaceX）今天在佛罗里达州发射猎鹰重型运载火箭（Falcon Heavy），这是自从2019年以来这种世界现役最大推力运载火箭首次升空。

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这枚猎鹰重型运载火箭于当地时间上午约9时40分在甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）发射升空，执行代号USSF-44任务，为美国太空军（United States Space Force）运送包括名为TETRA-1的卫星等货物。

猎鹰重型运载火箭左右两支助推火箭于数分钟后回到地球，但是中央第一级火箭回收失败，永远找不到了。

猎鹰重型运载火箭于2018年首度进行测试时，搭载了太空探索科技公司执行长马斯克（Elon Musk）的特斯拉敞蓬车（Tesla Roadster）。

这是猎鹰重型运载火箭第3次商业飞行，也是2019年以来首次。

太空探索科技公司目前营运两款火箭，包括猎鹰9号（Falcon 9）和猎鹰重型运载火箭。猎鹰9号主要用于向国际太空站（ISS）运送美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人，以及为太空探索科技公司的星链（Starlink）网路计画发射卫星；猎鹰重型运载火箭可以搭载高达64吨载荷进入地球轨道，用于将更重酬载送进更远轨道。

NASA准备在绕月轨道建造一个新太空站，已选用猎鹰重型运载火箭运送部分设施。

太空探索科技公司还正在德州总部开发星舰（Starship）火箭系统，配备称为「超重型」（Super Heavy）的第一级火箭，搭载一艘太空船，但这款超重型火箭迄今尚未以完整组态飞行过。 NASA重返月球的「阿提米丝」（Artemis）计画，其中预定最快于2025年进行的「阿提米丝3号」（Artemis-3）任务，已经挑选将由星舰火箭系统将太空人送到月球。

© 2022 AFP