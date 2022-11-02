瑞典立场大转变 对北约在境内部署核武持开放态度

（法新社赫尔辛基1日电） 瑞典总理克里斯特森今天表达与前朝政府截然不同的立场，称 一旦瑞典成为北约会员国，他将对（北约）在其境内部署核武持开放态度。

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两周前接任总理的克里斯特森（Ulf Kristersson）在赫尔辛基（Helsinki）与芬兰总理马林（Sanna Marin）举行联合记者会时，发表上述谈话。瑞典及芬兰一同申请加入北大西洋公约组织（NATO）。

询及两国是否同意（北约）在他们的领土部署核武时，马林回答说：「我们不应设下先决条件，我们已经决定不对未来的任何可能关上大门。」

克里斯特森也表示同意。

他说：「你们会从我这里，得到与芬兰总理完全相同的答案。」

克里斯特森告诉记者：「瑞典与芬兰针对这些议题采取联合行动，且有完全相同的作法是很自然的事情，在这样的思维下，除与芬兰携手共进之外，我没有其他的想法。」

不过，马林和克里斯特森也认为，异议可待「稍后」再协商。

瑞典5月正式申请加入北约时，执政党社会民主党（Social Democratic Party）曾表示，他们会努力表达「反对在瑞典领土部署核武或建立永久性基地的单方意见」。

在芬兰，法律明文禁止进口、制造、持有和引爆核武。

已是北约会员国的北欧邻国丹麦和挪威，则拒绝在非战争时期于其领土建立永久性基地或部署核武。

© 2022 AFP