美国女子投身IS 遭判刑20年

（法新社维吉尼亚州亚历山卓1日电） 1名美国女子今天遭美国法院判处20年徒刑，她皈依伊斯兰教并在叙利亚加入圣战士团体「伊斯兰国」（Islamic State），领导1个全女子军营。

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在堪萨斯州1座农场出生、现年42岁的福禄克-埃克伦（Allison Fluke-Ekren）今天在维吉尼亚州亚历山卓（Alexandria）联邦法院对恐怖犯罪指控认罪后，法官布林克马（Leonie Brinkema）判处她最高刑期。

福禄克-埃克伦声称自己受到土耳其出生的第2任丈夫操控，但布林克马并不采信，「你显然是个非常聪明的女人」，「毫无疑问，你为恐怖组织提供重要支持」。

联邦检察官帕瑞克（Raj Parekh）说，8年多来，福禄克-埃克伦在利比亚、伊拉克和叙利亚战区「大肆犯下恐怖主义犯罪」，包括培训其他妇女和年轻女孩为伊斯兰国发动攻击。

帕瑞克说，福禄克-埃克伦使用阿姆瑞吉（Umm Mohammed al-Amriki）这个名字，「实际上成了伊斯兰国的女皇」，「她对年轻女孩洗脑，训练她们杀人」。

福禄克-埃克伦是少见能在伊斯兰哈里发国（Islamic Caliphate）位居要职的美国女性。伊斯兰哈里发国现已垮台。

法官的判决中，赫见福禄克-埃克伦其中1名女儿的惊人证词。

13岁就嫁给叙利亚伊斯兰国战士的雷拉（Leyla Ekren）说，母亲「渴望控制和权力」，才会干下这些行为。

雷拉说：「我想让大家看看她是什么样的人。」

雷拉说：「她在（叙利亚）拉卡（Raqqa）抛弃我，把我丢给强暴我的人。」她指的是她的伊斯兰国战士丈夫。

福禄克-埃克伦的儿子也在给法庭的书面声明中表示，他的母亲是个「对孩子没有爱的怪物」。

身穿深绿色囚服和黑色头巾的福禄克-埃克伦出庭时要求法官「从轻量刑」判处仅两年监禁。她说：「我对自己的选择深感遗憾，对于因我行为受到伤害的人，我请求原谅。」

帕瑞克说，福禄克-埃克伦出生在1个「充满爱和稳定的家庭」，曾被视为「有天赋」的学生，「她的背景完全无法解释她的行为」。

生了两名孩子后，福禄克-埃克伦离开第1任丈夫，负笈堪萨斯大学（University of Kansas），在那里她嫁给同学并成为穆斯林，后来自印第安纳州1所大学取得教学证书。

她和第2任夫婿生了5个孩子，另又收养1人。

2008年，这家人移居埃及，2011年再搬到利比亚。帕瑞克说，到了利比亚后，福禄克-埃克伦开始执着于追求权势，训练年轻女性了解极端主义意识形态，接续发生暴力攻击。

© 2022 AFP