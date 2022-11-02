美期中选举下周登场 LGBTQ候选人数创新高

（法新社华盛顿2日电） 美国期中选举将于11月8日登场，LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）候选人数创下历史新高，更首度写下全美50州和首都华盛顿都有LGBTQ人士出马竞选的纪录。

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此一里程碑正值同性恋和跨性别选民激增之际，分析人士预期这将重绘下一代选举版图，将保守的美国中心地带推往更加自由的方向。

LGBTQ胜利基金（LGBTQ Victory Fund）研究发现，有1065名LGBTQ人士参加期中选举初选，678人成功出线，比2020年多了18%。

LGBTQ胜利基金负责人、前休士顿市长派克（Annise Parker）说：「选民已经厌倦了今年对LGBTQ社区的无情攻击。」

「偏执者希望我们待在家里、保持沉默，但他们的攻击适得其反，反而激起了新一波LGBTQ领袖竞选公职。」

投入今年初选的LGBTQ人士中，近90%是民主党人，例如希利（Maura Healey）和柯泰克（Tina Kotek），她们如今正在争取成为麻萨诸塞州和俄勒冈州的第一位女同性恋州长。

美国最大同志权利团体「人权战线」（Human Rights Campaign）说，美国LGBTQ选民将成为增长速度最快的投票族群之一，其「规模、范围和速度将从根本上重塑美国选举格局」。

游说团体10月与俄亥俄州博林格林州立大学（Bowling Green State University）发布的报告说，估计每10名选民，就有一人是LGBTQ人士，但到这个10年尾声，LGBTQ族群的选民占比料将升至1/7。

美国学者茱丽亚辛伯格（Julia Himberg）说：「这般历史性的时刻，可被视为人们对于代表公众做决定的政治办公室出现LGBTQ领袖感到更自在的迹象。」

「像这样的时刻，甚至可以促进更广泛的社会和制度变革。」

© 2022 AFP