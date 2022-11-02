英相苏纳克也发夹弯 改口将赴埃及参加COP27

（法新社伦敦2日电） 英国首相苏纳克（Rishi Sunak）今天宣布，他将出席下周在埃及举行的COP27联合国气候变迁大会，推翻他最初因「国内任务紧迫」所做的不去决定。

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苏纳克在推特上写道：「如果不对气候变迁采取行动，就没有长期的繁荣。不对可再生能源进行投资就没有能源。」

「这就是我下周将出席@COP27P的原因：把格拉斯哥所建立安全及可持续未来的遗产传递下去。」

联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）下周将在埃及红海度假胜地夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）登场，苏纳克原先决定不参加，引起环保人士的愤怒。

不过在传出前首相强生（Boris Johnson）将出席的报导后，苏纳克的发言人昨天表示相关决定「正在检讨中」，暗示他会转弯。

强生去年在格拉斯哥主持COP26会议，昨晚证实他会在收到东道主邀请后前往埃及。许多政治评论家得出结论，苏纳克将被迫前往，以避免被前首相抢走风头。

自苏纳克7月辞去财政大臣一职导致强生垮台以来，两人关系一直不好。强生指责苏纳克造成其政府数十人辞职，在随后的党魁竞选中，强生也明确表态支持特拉斯（Liz Truss）接替他。

10月25日上任的苏纳克必须清理财政混乱，但环保人士表示，不应因此牺牲环境。

英国国会唯一一位绿党议员卢卡斯（Caroline Lucas）称苏纳克的声明是「急转弯」（screeching U-turn）。她在推特写道：「在世界舞台上这是多么令人尴尬的一次失误，让这件事成为他的一次教训，气候领导力很重要。」

© 2022 AFP