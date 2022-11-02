裴洛西夫婿遇袭 施暴男嫌被控杀人未遂坚不认罪

（法新社旧金山1日电） 上周闯入美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）加州寓所、攻击裴洛西夫婿的男子德帕佩被控杀人未遂等罪名，他今天在旧金山法院出庭时坚不认罪。 42岁的德帕佩（David DePape）被控在黎明前闯进裴洛西夫妇的豪宅，并持榔头袭击裴洛西夫婿保罗（Paul Pelosi）头部，他今天出庭后遭法官下令拘留。 美国司法部在法院文件中表示，德帕佩28日上午被捕，据称他原本打算绑住裴洛西，若她不承认民主党「谎话连篇」，就会敲碎她的膝盖骨，以儆效尤。

广告 继续浏览后续

司法部说，德帕佩随身携带胶带、绳索、束线带和其他物品，但他闯入后发现当时只有82岁的保罗在家，便持榔头攻击他的头部。

「旧金山纪事报」（San Francisco Chronicle）报导，德帕佩身穿橘色囚衣，在短暂出庭期间仅回答程序问题。 法官诺斯维（Diane Northway）签署一项命令，禁止德帕佩与提出控告的受害人或他的妻子接触，也不得进入距离他们住家150公尺内的地方。

德帕佩的法院指定律师李普森（Adam Lipson）在法院外表示，辩护团队将调查可能影响其当事人的不实之词。 他告诉记者：「还有很多关于德帕佩先生容易受到错误讯息影响的臆测，而那肯定是我们必须调查的事情。」 德帕佩正面临州和联邦层级的指控。

旧金山地区检察官詹金斯（Brooke Jenkins）昨天表示，德帕佩涉及杀人未遂、入室盗窃、使用致命武器袭击、虐待老人、非法监禁老人以及威胁公职人员和其家人等罪名。

根据詹金斯的说法，假如州指控遭定罪，他将面临13年徒刑甚至终身监禁。

联邦当局昨天指控德帕佩企图绑架美国官员，并就其工作行为袭击她的家人。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2022 AFP